Heimatwerk will noch regionaler werden

Unter dem Motto „Bildung nachhaltig und regional“ trafen sich die Bildungswerke des Weinviertels im Dachverband des Bildungs- und Heimatwerks Niederösterreich (BHW) zur Hauptregionskonferenz. Im Mittelpunkt standen die vielfältigen Bildungsangebote, die direkt vor Ort in vielen Weinviertler Gemeinden gesetzt werden. Diese reichen von Workshops zur Nachhaltigkeit über zahlreiche Vorträge zu gesellschaftsrelevanten Themen bis hin zur kulturellen Bildung. „Ich bin beeindruckt von dieser Vielfalt an Angebot und den vielen Kompetenzen, die die Bildungswerke in den Regionen aufgreifen“, freut sich Landesvorsitzende Bettina Rausch.

Ein weiterer Schwerpunkt der Hauptregionskonferenz war die Weiterentwicklung der Bildungswerke zu eigenständigen Vereinen. Bisher firmierten die örtliche Bildungswerke als Teil des landesweit agierenden BHW Vereins. Nun werden eigenständige Vereine mit modernen und transparenten Strukturen gegründet. Diese Dynamik nahmen die Bildungsehrenamtlichen im Weinviertel zum Anlass, um Bilanz zu ziehen und einen tatenkräftigen Blick in die Zukunft zu werfen.

Mit der Gründung von neuen Zweigvereinen setzt der Dachverband „Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich“ (BHW) einen großen Schritt in die Zukunft der Erwachsenenbildung in Niederösterreich. „Wir sollten alles daransetzen, um nicht bildungsträge zu werden und uns stets eine gewisse Neugier nach Bildung ein Leben lang bewahren“, so BHW Hauptregionsverantwortlicher Heinz Fleckl.

Demnach bieten die Bildungswerke viele Möglichkeiten, um sich ehrenamtlich für Bildungsangebote in den Gemeinden zu engagieren: Im Rahmen der Bildungswerke können Vorträge oder Workshops organisiert oder Bildungsimpulse durch Exkursionen und Begegnungsräume gesetzt werden. Wer mitmachen will, kann sich direkt bei BHW Verein (verein@bhw-n.eu) melden. Unterstützt wird die Bildungsarbeit vor Ort von der BhW Niederösterreich GmbH, die Materialien wie Lernunterlagen für Smartphonekurse oder geförderte Referenten anbietet oder bei der Durchführung von Online-Angeboten unterstützt. Im BhW Niederösterreich wartet auch ein umfangreiches Weiterbildungsangebot auf die Bildungsehrenamtlichen.