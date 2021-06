In Zeiten von Abstandsregeln und Drang ins Freie erfreut sich das seit Jahren am Markt befindliche Produkt „Picknick im Weinviertel“ größter Beliebtheit. Der Picknickkorb, der bei neun Weinviertler Wirten erhältlich ist, ist unter anderem mit Köstlichkeiten vom Weinviertler Schwein, Hartwurst und Käse, saisonalen Aufstrichen, Brot/Gebäck, einem süßen Dessert und einer Flasche Weinviertel DAC gefüllt.

„Um eine erweiterte Zielgruppe anzusprechen, war es uns wichtig, hier erste Schritte in Richtung Produkt-Adaption zu setzen“, erläutert Hannes Weitschacher, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH. Daher entstand kürzlich als Ergänzung zum klassischen Picknick das prickelnde Picknick. Angepasste Bestandteile – wie beispielsweise eine Flasche Frizzante oder Winzersekt, Caprese, Weinviertler Rohschinken und Köstlichkeiten vom Geflügel – bieten sich optimal für Ausflüge von Freundinnen an.

Wie bei der klassischen Variante werden auch die prickelnden Köstlichkeiten auf rustikalen Holzbrettern und in Rex-Gläsern serviert. Ausgestattet mit einer kuscheligen Picknickdecke geht es dann in die Kellergasse, zu atemberaubenden Aussichtspunkten oder in die Weingärten, um inmitten der Natur eine unvergessliche Zeit mit den Liebsten zu verbringen.

Erhältlich sind sowohl die klassische als auch die prickelnde Variante von „Picknick im Weinviertel“ wahlweise für zwei Personen (48 Euro) oder für eine Familie (69 Euro).

Inkludiert sind selbstverständlich auch die ganz persönlichen Geheimtipps der Weinviertler Wirte rund um die schönsten Picknick-Plätze in der Umgebung.

Detailinformationen, teilnehmende Wirte, Tipps für beliebte Picknick-Plätze mit toller Aussicht und Gutscheinbestellung: www.weinviertel.at/picknick