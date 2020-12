Der Jakobsweg Weinviertel – am Ostermontag im Jahr 2010 als neuer Impulsgeber für den Tourismus eröffnet – feierte 2020 sein zehnjähriges Bestehen. Anlässlich der Jubiläumssaison des 153 Kilometer langen Pilgerweges, der von Drasenhofen im nördlichen Weinviertel bis Krems an der Donau führt, wurden zahlreiche Maßnahmen, Veranstaltungen und Aktionen entwickelt. Wie in so vielen Bereichen fielen auch hier zahlreiche geplante Aktivitäten Covid-19 und den entsprechenden Verordnungen zum Opfer und konnten nicht wie gedacht durchgeführt werden.

Trotz alledem konnte der Jakobsweg Weinviertel unter der Strahlkraft der international anerkannten Marke „Jakobsweg“ gerade in Pandemie-Zeiten im Vergleich zu vielen anderen touristischen Themen punkten.

Der Drang nach Bewegung in der Natur, die Sehnsucht nach einer Auszeit vom Alltag, das Einhalten von Abstand bei gleichzeitigem Urlaubserlebnis, das Meiden touristischer Hotspots sowie eine Besinnung auf das Wesentliche waren einige der ausschlaggebenden Gründe, weshalb der Jakobsweg Weinviertel in dieser für die gesamte Tourismus-Branche heraufordernden Zeit gut angenommen wurde. Die rasche Erreichbarkeit aus der Bundehauptstadt Wien entpuppte sich als weiterer großer Pluspunkt.

Deutlich steigende Anfragen nach Werbematerialien aber auch konkreten Produkten, wie der Jakobs-weg-Muschel oder dem praktischen Reisehandbuch Jakobswegweiser Weinviertel mit detailliertem Kartenmaterial, zeigen einen Anstieg des Interesses im Vergleich zu 2019. Gezielt an die Bedürfnisse im Jahr 2020 angepasste Werbemaßnahmen konnten in den Sommer- und Herbstmonaten zahlreiche Pilgerwanderer für den Jakobsweg Weinviertel begeistern.

Die Zugriffe auf die Website www.jakobs-weg-weinviertel.at konnten im Vergleich zu 2019 um mehr als 40 % gesteigert werden. „Die positiven Werte schlagen sich aber auch in den Nächtigungszahlen nieder. Das Bildungshaus Großrußbach konnte beispielsweise im heurigen Jahr so viele Pilger als Nächtigungsgäste begrüßen wie noch in keiner Saison zuvor, es waren rd. 500 und somit mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2019“, erläutert Sonja Eder, Projektleiterin der Weinviertel Tourismus GmbH.

2021 gilt es diesen Schwung mitzunehmen und den Jakobsweg Weinviertel weiterhin verstärkt zu positionieren. Abgesagte Veranstaltungen und Termine aus der Jubiläumssaison sollen – sofern es die Situation ermöglicht – nachgeholt werden, dies betrifft vor allem Buchpräsentationen rund um das neu aufgelegte Buch „Muschelkraft – Nicht immer fromme Gedanken zum Jakobsweg Weinviertel“, ein spiritueller Wegbegleiter für den Jakobsweg Weinviertel.

Aber auch Vorträge und gemeinsame Pilgertouren in der Gruppe sowie ein Branding auf der Straßenbahn in Wien und eine Social Media Kampagne sollen 2021 wieder durchgeführt werden, um den Pilger-Tourismus im Weinviertel zu forcieren.

Infos: www.jakobsweg-weinviertel.at