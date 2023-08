Weinviertel Projektleiterin Sonja Eder verlässt den Jakobsweg

Sonja Eder wurde als Projektmanagerin des Jakobsweges Weinviertel offiziell bedankt und verabschiedet. Im Bild: Franz Knittelfelder, Gerhard Schütt, Sonja Eder, Hannes Steinacker, Franz Neustifter, Helga Zawrel und Werner Kraus. Foto: Maria Susic

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

M it Anfang September bekommt die Leaderregion Donauraum mit Sonja Eder eine neue Leitung. Eder war bereits seit Jahren Teilzeit in der Leaderregion und in der Weinviertel Tourismus GmbH tätig. Dort war sie für das Pilgerwesen zuständig. Beim Jakobsweg wurde sie jetzt verabschiedet.

So ist ihr der neue Arbeitsplatz, die Leitung der Leaderregion Donauraum, nicht fremd. Beim Weinviertel Tourismus hat sich die engagierte und kompetente Mitarbeiterin um das Pilgerwesen im Weinviertel und speziell um den Jakobsweg Weinviertel gekümmert. Weinviertel Tourismus-Chef Hannes Steinacker hob die hohe touristische Kompetenz von Sonja Eder hervor, mit der sie in den letzten Jahren die touristischen Agenden im Verein Jakobsweg Weinviertel vertreten hat. In verschiedensten Projekten wurden der Weg weiterentwickelt, der Jakobswegweiser neu aufgelegt und auch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Südmähren initiiert. Der Obmann des Vereines Jakobsweg Weinviertel Gerhard Schütt bedankte sich für die langjährige gute Zusammenarbeit und wünschte Sonja Eder als neue Leiterin der Leaderregion Donauraum mit Sitz in Korneuburg alles Gute. Weil ihr der Jakobsweg ein großes Anliegen ist, wird Sonja Eder, soweit es ihre Zeit erlaubt, als Privatperson weiterhin ehrenamtlich im Verein Jakobsweg Weinviertel mitarbeiten. Hannes Steinacker ist bereits auf der Suche nach einer Nachfolgerin, die in Zukunft den „Bewegungsraum Weinviertel“ als Aufgabenbereich bearbeiten wird. Hier soll alles, was zu Fuß im Weinviertel erlebt werden kann, zusammengefasst werden: „Wandern, Weitwandern und die Pilgerwege Jakobsweg, Franziskusweg und Clemens Maria Hofbauer-Weg sorgen im Weinviertel neben dem Radfahren für viel Bewegungsmöglichkeiten der Gäste“, betont Hannes Steinacker, dem nun die nicht einfache Suche nach einer neuen Projektmanagerin obliegt.