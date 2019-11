RWA und Lagerhäuser beliefern Jungbunzlauer seit ca. 10 Jahren mit Trocken- sowie Nassmais. Der Nassmais wird während der Erntezeit direkt von den Feldern heimischer Landwirte zur sofortigen Verarbeitung am Jungbunzlauer Produktionsstandort in Pernhofen geliefert. Dort werden aus dem angelieferten Mais die für die Lebensmittelindustrie und chemische Industrie wichtigen Rohstoffe Zitronensäure und Xanthan hergestellt. Dabei wird der Mais zur Gänze verwertet bzw. gehen alle Reststoffe, die in der Produktion übrigbleiben, als wertvolle Futtermittel an die Landwirtschaft zurück.

Jungbunzlauer zählt zu den größten Maisverarbeitern Österreichs und hat am Standort Pernhofen aktuell eine Verarbeitungskapazität von 650.000 Tonnen Mais pro Jahr. Weitere Produktionsanlagen befinden sich in Deutschland, Frankreich und Kanada. Anlässlich der Anlieferung der millionsten Tonne Mais durch die RWA an Jungbunzlauer trafen sich Vertreter der Firma Jungbunzlauer, der Lagerhäuser und der RWA kürzlich am Lagerhaus-Standort Harmannsdorf-Rückersdorf um die erfolgreiche Kooperation zu feiern.