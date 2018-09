Nicht geständig. Kein Anzeichen von Reue. Und das, obwohl die Fakten gegen ihn sprechen. Ein Rumäne stand am Freitag in St. Pölten vor Gericht.

Er soll Einschleichdiebstähle bei älteren Personen begangen haben, so auch in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf sowie in St. Georgen/Steinfelde. Ein Opfer, ein betagter Rollstuhlfahrer aus St. Georgen, spricht von bis zu 8.000 Euro, die ihm der Mann, der laut seinen Angaben nur Arbeit suchte, entwendet haben soll. Der Senior sowie eine Geschädigte aus Großengersdorf (Bezirk Mistelbach) identifizieren den Mann eindeutig.

„Ja, das ist er“, so die Frau, die sich noch genau an den Vorfall im Mai bis ins Detail erinnert, auch, dass ihr Gatte, als der Fremde um Essen und Arbeit bettelte, ihm zwei Euro und ein Butterbrot gegeben habe. Nach 14 Tagen sei er wieder gekommen. Ihr Mann schlief im Haus, während sie draußen im Hof beschäftigt war und plötzlich auf den Fremden traf.

Bereits mehrmals vorbestraft

Sie dachte sich nichts Böses. Erst später, als sie im Haus eine Lade offenstehen sah, merkte sie, dass ein Ring und eine Brosche aus Gold fehlten. Nicht als Zeuge vor Ort war ein Geschädigter aus Auersthal, der aber im Polizeiprotokoll den Einschleichdiebstahl schilderte. Bei ihm kam neben Bargeld noch ein Sack Kartoffeln weg.

Fingerabdrücke belasten den Rumänen überdies. Außerdem hat er bereits mehrere Vorstrafen in Deutschland. Er fasst 20 Monate Haft aus. Das Urteil ist rechtskräftig. „Die Vorgangsweise war besonders rücksichtlos. Sie nutzten Menschen aus, die ihnen Hilfe anboten“, so die Richterin zum Angeklagten.