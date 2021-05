Seit dem 2. Weinviertel-Tag am 3.5. sieht man allerorts orangene Weinviertel-Fahnen wehen. Dieses sichtbare Zeichen von Heimatstolz und Regionsbewusstsein bleibt auch unseren Kleinsten nicht verborgen, die wissbegierig und neugierig nachfragten, was es denn mit den Fahnen auf sich hat. Hier setzt die LEADER Region Weinviertel Ost an, den Jüngsten WeinviertlerInnen den Stolz auf „unser Weinviertel“ zu vermitteln.

„Wir haben an alle Kindergärten und Volksschulen der LEADER Region Weinviertel Ost eine Bastelvorlage für eine Weinviertel-Fahne geschickt. Gerade in Homeschooling-Zeiten ist es eine willkommene Abwechslung für die Kinder, neben Zahlen und Buchstaben auch mal kreative Bastelarbeit machen zu dürfen“, freut sich die Geschäftsführerin der LEADER Region Weinviertel Ost, Christine Filipp über den Tatendrang der Weinviertler Kids.

Kurt Jantschitsch, Obmann der LEADER Region Weinviertel Ost und selbst Lehrer bis zu seiner Pensionierung meint: „Heimatstolz und Regionsbewusstsein fängt schon bei unseren Jüngsten an. Mit der Bastelvorlage werden die Kinder aufmerksam und neugierig auf unser Weinviertel.“

Denn auch schon die Kleinsten können stolz auf „ihr“ Weinviertel sein und das sollen sie auch zeigen. Sie haben ihre fertigen Fahnen an die Fenster des Kindergartens oder der Schule geklebt oder als Girlande in den Gängen aufgehängt. Auch am Baum vor dem Wohnhaus oder an den Gartenzäunen kann man die bunten Kunstwerke vielerorts bewundern. Zahlreiche Fotos davon haben die LEADER Region Weinviertel Ost erreicht, denn als besondere Motivation wurde unter allen Einsendungen mehrere Weinviertler-Überraschungen verlost.

Die Volksschule Großkrut gewinnt einen Erlebnisausflug nach Staatz und der Kindergarten Ulrichskirchen-Schleinbach ein Genusspaket für die Jause mit vielen Marlvorlagen mit Betty Bernstein und Schaf Lotte.

Auch Landtagspräsident Karl Wilfing ist so begeistert von den kreativen Kunstwerken, dass er es sich nicht nehmen ließ, den Schulklassen und Kindergartengruppen ein persönliches Dankeschreiben mit einem Erinnerungsfoto an den Weinvierteltag zu senden.