Rund um den Weinviertel-Tag am 15. Juni war das gesamte Weinviertel in Orange gehüllt. In 122 Weinviertler Gemeinden wurden Weinviertel-Fahnen gehisst. Daneben hat das Team der LEADER Region Weinviertel Ost orangefärbige Weinviertel-Luftballons in den Gemeinden verteilt. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, eine Grußbotschaft in den Himmel steigen zu lassen.

Im Rahmen eines Gewinnspiels wurden zwei Finderinnen der Weinviertel-Luftballons mit einem original Weinviertel-Strohhut von Landtagspräsident Karl Wilfing beschenkt.

Birgit Stiedl aus der Stadtgemeinde Wolkersdorf im Weinviertel und Caroline Tomek aus der Gemeinde Matzen-Raggendorf freuen sich über ihren neuen Weinviertler Strohhut für schöne Sommertage im Weinviertel.

Landtagspräsident Wilfing ist überzeugt „Jede Weinviertlerin und jeder Weinviertler kann dazu beitragen, dass das Weinviertel vor den Vorhang geholt wird! Ob mit einem Weinviertel-Hut oder auf Facebook mit dem passenden Frame über das Profilbild – zeigen wir gemeinsam, dass wir stolz auf unser Weinviertel sind.“

Bürgermeister Dominic Litzka zeigt sich sehr erfreut: „Als stolzer Bürgermeister einer Weinviertler Gemeinde freut es mich besonders, dass der Weinviertel-Hut nach Wolkersdorf kommt. Auch wir bekennen uns zum Weinviertel, indem seit Juni die Weinviertel-Fahne vor dem Rathaus weht.“

„Um seinen Heimatstolz zu zeigen, können Frau und Herr Weinviertler auch Hut tragen und zwar den Weinviertler-Strohhut - erhältlich in ausgewählten (Hut-)Fachgeschäften im Weinviertel.“, erläutert LEADER-Geschäftsführerin Christine Filipp zum Abschluss.