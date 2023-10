Landarbeiterkammer, Facharbeitermangel und viel Zufriedenheit

„Mit dem Afterwork wollen wir die Möglichkeit schaffen, noch intensiver mit uns ins Gespräch zu kommen“, sagt Andreas Freistetter, Präsident der NÖ Landarbeiterkammer: Am 24. Oktober absolvierte die LAK ihre Weinviertel-Betriebsbesuchstour von Ernstbrunn, über das Lagerhaus Ladendorf und den Landproduktehersteller Robert Holzer in Neubau nach Mistelbach. Den Afterwork-Abschluss gab es dann in der Landwirtschaftlichen Fachschule.

Themen waren arbeitsrechtliche Infos und vor allem der Fachkräftemangel, der auch im Bereich der Landarbeiter spürbar ist. „Wir merken, dass der Verdienst nicht mehr ausschlaggebend ist, damit Mitarbeiter in einem Betrieb bleiben. Viel wichtiger werden Flexibilität im Job, Homeoffice und vor allem das attraktive Umfeld“, sagt der Präsident. Und um Lehrlinge in der Branche ist ein ziemliches Griss: „Wir haben schon von sehr guten Packages gehört, die Lehrlinge bekommen, wenn sie kommen, die Ausbildung abschließen und auch bleiben.“ Dafür sind die Mitglieder der LAK in ihren Jobs zufriedener als in anderen Branchen, da sie den direkten Wert ihrer Arbeit sehen.

Wen vertritt die Landarbeiterkammer? Vereinfacht gesagt: Alle Menschen, die bei landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt sind. Dazu gehören alle Mitarbeiter von Lagerhäusern, Maschinenring, forstwirtschaftliche Betriebe und auch alle Saisoniers in der Landwirtschaft.

Mittlerweile gehört das Weinviertel zu den mitgliederstärksten Regionen in der Kammer. Insgesamt hat sie landesweit 25.000 Mitglieder, im Bezirk Mistelbach waren es im September 1.353, Mistelbach ist damit der fünftstärkste Kammerbezirk. Landesweit gibt es eine saisonbedingte Schwankung von rund 3.000 Mitgliedern, wobei das Weinviertel prozentuell hier stärker betroffen ist als andere Regionen. „Und auch da bekommen wir das Feedback, dass diese Saisonarbeiter nicht mehr so leicht zu bekommen sind wie früher“, sagt Freistetter.

Bei aller Digitalisierung: Manche Arbeiten, wie das Ernten von Hokkaido-Kürbissen oder das Stechen von Spargel, gehe nur händisch. „Wenn die Landwirtschaft immer davon spricht, dass sie für die Versorgungssicherheit sorgt, so sind es aber die Landarbeiter, die sicherstellen, dass das auch klappt“, sagt Freistetter.