Damals ist Hundstorfer in seiner Funktion als Sozialminister nach Poysdorf gekommen um persönlich mit den Unternehmensverantwortlichen zu sprechen. Doch auch in anderen Betrieben des Weinviertels war er ein interessierter Besucher", sagt SPÖ-Nationalrätin Melanie Erasim, die sich vom Tod des Politikers tief betroffen zeigte.

„Im Namen aller SPÖ-Funktionäre des Weinviertels möchte ich der Familie und den Angehörigen von Rudi Hundstorfer mein tiefes

Beileid aussprechen. Wir trauern um ein politisches Vorbild, einen Weggefährten, Freund und Kämpfer, der Zeit seines Lebens gestaltet

hat und das Leben der einfachen Menschen besser machen wollte und auch in vielen Bereichen besser gemacht hat“, sagt die Nationalrätin und SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim, die noch vor drei Wochen mit Hundstorfer telefoniert hatte.

Rudolf Hundstorfer ist am 20. August im Urlaub auf der kroatischen Insel Brac an einem Herzinfarkt gestorben. Er wurde 67 Jahre

alt und hätte am 19. September seinen 68. Geburtstag gefeiert.

Hundstorfer kam am 19. September 1951 in einfachen Verhältnissen in Wien zur Welt. Er interessierte sich früh für Politik -

zunächst war er Jugendvertrauensmann beim Magistrat der Stadt Wien, dann Personalvertreter. Über 17 Jahre saß Hundstorfer

im Wiener Gemeinderat, bevor er in die Bundespolitik ging.

"Mit ihm verliert die Sozialdemokratie eine Persönlichkeit, die sich durch ihre Fähigkeit zur Vermittlung über alle Parteigrenzen

hinweg auszeichnete und immer ganz im Stil eines wahren Staatsmannes agierte», so Erasim.