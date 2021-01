Wesentliches Ziel seiner Arbeit war, den Initiativen des Weinviertels zu Förderungen zu verhelfen. Eine große Errungenschaft sieht er darin, dass der Bezirk Gänserndorf während seiner Zeit auf Platz zwei in Niederösterreich bei den Förderungen der ländlichen Entwicklung aufstieg. Heute bietet Hansy sein Wissen für die Landesausstellung 2022 in Marchegg an. Außerdem freut er sich, Opa geworden zu sein. Er fährt auch gerne mit der Kutsche durch das Marchfeld.