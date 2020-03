Das Fest begann zünftig mit einem Bläserensemble der Trachtenkapelle Kreuttal unter der Leitung von Kapellmeister Karsten Dehner.

Bodenständigkeit und traditionelle Werte verbunden mit Modernität und Qualität im Technologiebereich das ist es auch, was Spusu auszeichnet. Die Idee zur Spusu-Akademie kam den Eigentümern Andrea und Franz Pichler , als man vor fünf Jahren die Herausforderung des Fachkräftemangels sah. Gemeinsam mit der Ferdinand Porsche-Fachhochschule in Wiener Neustadt wurde der Studienlehrgang Wirtschaftsinformatik mit einem praktischen Schwerpunkt in der Telekommunikation mit zehn Studienplätzen jährlich geschaffen. Die Mitarbeiter sind bei Spusu Vollzeit angestellt und können berufsbegleitend bei vollem Gehalt studieren, erläuterte Franz Pichler das Modell. Mit dabei waren auch die FH-Vorstände Axel Jungwirth von der Ferdinand Porsche-Fachhochschule Wiener Neustadt und Gernot Kohl von der Fachhochschule St. Pölten. Auch Schulqualitätsmanager Alfred Pohl und Asparns Bürgermeister Manfred Meixner schauten vorbei.

Spusu zeichnet sich auch dadurch aus, dass Technologie nicht aus China zugekauft wird, sondern als einziger Mobilfunkanbieter die Mobilfunk-Core in der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung selbst entwickelt und betreibt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte, dass es gerade im Zuge der Coronavirus-Diskussion immer wichtiger wird, auch wieder Technologie im Land aufzubauen und nicht nur global abhängig zu sein. Spusu hat mit 130 Mitarbeitern im heurigen Jahr bereits um zehn Mitarbeiter aufgestockt und bietet derzeit monatlich drei bis vier neuen Mitarbeitern Arbeit. Das engagierte Team hat ein Durchschnittsalter von 28 Jahren.

„Ihr habt hier einen sehr innovativen Weg gewählt und investiert in eigene Fachkräfte“, hob die Landeshauptfrau hervor. „Kompetenz, Verlässlichkeit und Fairness; das spüren nicht nur eure Kunden, sondern auch eure Mitarbeiter.“ Das Schöne auch für sie: Es gibt nicht nur einen Firmenstandort in Wolkersdorf, sondern auch 90 % der Mitarbeiter kommen aus Niederösterreich, die Mehrheit aus dem Weinviertel, wo auch Andrea und Franz Pichler zu Hause sind. Die zehn Studienplätze werden jährlich vergeben und so kann man sich für das nächste Jahr bewerben und informieren. Der Studienbeginn ist jährlich im Wintersemester.