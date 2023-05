Wirtschaftsgespräche:„Strom ist die Energiequelle der Zukunft“

In Österreich gibt es ein Potenzial für 83 Terawattstunden zusätzlicher Energie aus erneuerbarer Energie. Gerade im Weinviertel ist sichtbar, wie dies mit den Bau von Windkraftanlagen genutzt wird. „Und das Schöne ist: Die Quellen ergänzen sich“, sagt Karina Knaus, Energiemarktexpertin der Österreichischen Energieagentur: „Wir haben Windenergie im Winter und Wasser und PV-Anlagen im Sommer.“ Knaus war Keynote-Sprecherin bei den heurigen Weinviertler Wirtschaftsgesprächen am 3. Mai im Mistelbacher Stadtsaal. Thema war die Nachhaltigkeit der Energiezukunft.

„Wir kennen im Prinzip alle Lösungen für die Zukunft, nicht alle sind heute schon serienreif“, sagt Knaus. Aber eines ist fix: Der wichtigste Energieträger der Zukunft wird Strom sein. Entsprechend müssen hier die Netze und Speichermöglichkeiten ausgebaut werden. Das Problem: Nur 37 Prozent der derzeit verbrauchten Energie kommt aus nachhaltigen Energiequellen, der überaus größte Teil kommt aus fossilen Quellen.

Eine Möglichkeit der Flexibilisierung bei der Stromverteilung ist das Teilen von Strom: Klara Dimmel ist eine der Gründer von eFriends, einer Plattform aus Hollabrunn, bei der die Mitglieder mit PV-Anlagen den erzeugten Strom mit Nichterzeugern teilen können. „Wir haben damals 2015 immer gesagt: Unser Strom hat ein Mascherl.“ Das sei heute selbstverständlich, habe damals aber noch keiner verstanden, sagt Dimmel. „Viele Menschen wohnen in Wohnungen, die haben keine Chance, sich eine PV-Anlage zu bauen.“

Die Erste Bank will bis 2026 ein Viertel des Portfolios dekarbonisieren, das Unternehmen selbst wird das schon heuer sein, sagt Hans Unterdorfer, Vorstand der Erste Bank. Finanziert würde vor allem bei Wind- und Sonnenergie in allen Bereichen: privat, gewerblich und in der Industrie.

Was noch nicht so gut klappt, ist, mit dieser Geschwindigkeit, mit der der Ausbau derzeit stattfindet, schrittzuhalten, sagt Knaus. Die Stromnetze müssen ausgebaut werden und auch bei den Lieferketten müsse hinterfragt werden, woher die Bauteile wie Wechselrichter für die regionalen Anlagen kommen.

Nach der Diskussion der Experten gab es genügend Zeit, das Gehörte sacken zu lassen und sich bei Weinen von Alex Waberer und Werner Seltenhammer und Snacks der Fleischerei Wild zu vernetzen.

