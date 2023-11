Gaweinstal: Traditionelles Striezelposchn im Wirtshaus

„In vielen Wirtshäusern im Weinviertel gibt es am 31. Oktober diesen Brauch“, so Wirtin Eveline Wimmer. Sie will diese Tradition, bei der von den Gästen mit dem Würfelspiel ein Striezel für das Allerheiligenfrühstück oder die Jause gewonnen werden kann, weiter pflegen. Das Striezlposchn ist damit auch die Erwachsenen-Alternative zum Halloween-Zuckerlsammel-Gang der Jungen.

An die 100 Gäste, viele davon Stammgäste, kommen zu diesem Gesellschaftsspiel ins gemütliche Wirtshaus von Gaweinstal. „Auch die Freiwillige Feuerwehr Gaweinstal ist unter den Würfelspiel-Gästen“, schildert Gastwirtssohn Alexander Wimmer.

Woher der Brauch kommt, ist nicht genau bekannt. Der Striezel hat angeblich seine Wurzel in antiken Trauerkulturen. Geflochtene Haare wurden abgeschnitten, um seiner Trauer Ausdruck zu geben. Mit der Zeit löste aber das nachgeformte Gebäck das Haaropfer ab. Später war es dann in Österreich lange Zeit der Brauch, dass Tauf- und Firmpaten ihren Patenkindern zu Allerheiligen Striezel schenkten. Jetzt aber wird als gesellschaftliche Veranstaltung einmal im Jahr „um den Striezel gewürfelt, was das Zeug hält“, so Alexander Wimmer.