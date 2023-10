Die „Zezn“ & der „Dahdara“ treffen sich zum „Au(n)hiasln“ oder „Möcha“

Wer kennt ihn nicht, den guten „Lohdsch“ oder wenn einer mal wieder einen „Zinnoba“ redet. Aber weiß man auch immer, was mit den Dialektbegriffen gemeint ist? Ein neues Buch aus der Edition Winkler-Hermaden kann diesbezüglich Abhilfe schaffen: „Das große Weinviertler Dialekt-Lexikon“ ist erschienen. Bereits in den Jahren 2003 und 2013 hat der Autor Bücher über den Weinviertler Dialekt veröffentlicht. Nun hat der Eichenbrunner Michael Staribacher eine Gesamtausgabe erarbeitet, die sämtliche bisher enthaltenen Begriffe vereint und zusätzlich weitere Sammelergebnisse integriert.

Insgesamt sind auf 152 Seiten mehr als 3.000 Begriffe aus der Weinviertler Mundart zusammengekommen. Unter anderem natürlich der „Zinnoba“, der einen dummes Zeug reden lässt oder der „Lohdsch“, was landläufig jemanden bezeichnet, dem man sprichwörtlich „auf den Schädel scheißen“ darf.

Seit seinen Jugendjahren interessieren Michael Staribacher Dialektwörter und ihre Verwendung. Seine Mission ist es, dass die Dialektbegriffe nicht in Vergessenheit geraten. „Dass ich nach nunmehr gut 30 Jahren Sammeltätigkeit die Trilogie des „Weinviertler Dialektlexikons“ vollenden darf, hätte ich mir in meinen künsten Träumen nicht erwartet“, sagt Staribacher. Wie kommt er zu neuen Wörtern für sein Dialektlexikon? „Ich bekomme immer wieder Wörter zugeflüstert, zugesteckt und zugemailt. Deshalb wurde es Zeit für eine Gesamtausgabe mit den neuen Dialektwörtern, die ich in den vergangenen zehn Jahren gesammelt habe.“ Zudem waren die beiden ersten Bände des Dialektlexikons breits seit Jahren vergriffen.

Warum sammelt man eigentlich Dialektwörter? „Meine Mission war es stets, die Menschen wieder dazu zu bringen, sich an die Wörter ihrer Kindheit zu erinnern und diese auch richtig zu verwenden. Der Dialekt ist für die Bewohner einer Region identitätsstiftend, man ist nicht x-beliebig austauschbar und zeigt damit, wo man herkommt“, sagt der engagierte Eichenbrunner: „Es gibt ja auch innerhalb des Weinviertels eine Vielfalt bei manchen Ausdrücken, die auf einen reichen Wortschatz der Region hinweisen, sowie auf die vielfältigen Einflüsse unserer slawischen Nachbarn im Norden und Osten.“ Aber es gebe auch Begriffe, die dem Französischen oder dem Jiddischen entlehnt sind.

Wie schaut es mit der Zukunft aus? „Der mittelbairische Dialekt in Weinviertler Ausprägung ist arg bedroht. Sat-TV und Internet haben massiven Einfluss auf die Umgangssprache, die mittlerweile sehr stark norddeutsch eingefärbt ist“, glaubt Staribacher: Man kriegt „eine Zwei in Mathe“, statt „einen Zweier in Mathik“ und es gibt keine „Anrainer“ mehr, die etwas beobachtet haben, sondern nur mehr „Anwohner“. „Der Dialekt hat sich immer verändert, aber diese Änderungen vereinheitlichen unsere Sprache zwischen Alpen und Nordsee. Oft hört man junge Menschen sprechen und kann nicht mehr zuordnen, ob sie aus Hamburg oder Mistelbach kommen“, sagt der Weinviertler.

Andererseits war das Interesse am Weinviertler Dialekt noch nie so groß wie jetzt. „Das Echo auf meine Bücher war schon enorm und es gibt heute wieder etliche Künstler, die im Dialekt singen oder Gedichte schreiben“, hat er den Dialekt noch nicht abgeschrieben: „Auch meine zuletzt herausgebrachte Sammlung mit „Weinviertler Weisheiten“ hat große Resonanz hervorgerufen und die Sprüche und Redewendungen in Erinnerung gerufen.“ Sein Fazit: „Die Mundart wird also überleben!“

Für ein wenig Nachdrücklichkeit in puncto Erinnerung sorgen sicher die Illustrationen des Mistelbacher Grafikers und Zeichners Rudolf Schuppler, die die Begriffe humorvoll bildlich „übersetzen“, konterkarieren und immer ein Augenzwinkern erkennen lassen. Sowohl im Lexikon als auch in den Cartoons treffen sich dann die „Zezn“, der „Klescha“ zum „Au(n)hiasln“ oder „Möcha“. „Nur, wenn sie genutzt werden, überleben sie“, fordert Staribacher dazu auf, Dialektbegriffe zu verwenden.