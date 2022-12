Wilfersdorfer Seife für Wilfings Büro-Team

Werbung

In diesem Jahr sind dies natürliche Schafmilchseifen – ohne Verpackung – auf einem Seil. Daher im geflügelten Englisch genannt „Soap on the roap“. In vier Farben, versehen mit herrlichem Sandelholzduft und einem gestempelten „N für Niederösterreich“, wurden diese liebevoll in der Soafn Kuchl von Ulrike Wiesinger in Wilfersdorf hergestellt.

Karl Wilfing: „Ich bin immer wieder erfreut und stolz, welch tolle Ideen und Erzeugnisse aus dem Weinviertel stammen. Mit diesen Mini-Seifen kann hoffentlich so ziemlich Jede und Jeder etwas anfangen. Weihnachten wird heuer also richtig „dufte“, wie unsere deutschen Nachbarn zu sagen pflegen würden.“

Die Soafn Kuchl gibt es seit nunmehr drei Jahren. Ulrike Wiesinger hat nach einer längeren Erkrankung ihren Bürojob endgültig an den Nagel gehängt und ihr Hobby zum Beruf gemacht. Wiesinger: „Gar nicht so einfach, denn die Branche ist streng kontrolliert und für die Zertifikate muss viel nachgewiesen und investiert werden. Aber wenn man da einmal durch ist, macht es unglaublich viel Freude.“

Seitdem ist die Soafn-Kuchl mit einem Online-Shop präsent und die Auswahl ist groß: Erzeugnisse wie Seife, Rasierseife, Deosteine, Duschbutter, Lippenbalsam, Tierseife u.v.m. können sowohl im Hause Wiesinger in Wilfersdorf (Birkengasse 5), im Saftladen in Poysdorf, im BauernArnt in Mistelbach, auf dem Freitagsmarkt in Mistelbach und aktuell auf den Adventmärkten im Weinviertel erstanden werden.

Infos und Termine unter www.soafnkuchl.at

