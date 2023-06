700 Weinkisten werden zum Bühnenbild

„Ich bin so glücklich, dass wir für die diesjährige Je:damaun-Produktion auf die kulturellen Perlen des Weinviertels zurückgreifen können“, freut sich Roman Beisser: „Neben Hubert Koci konnte ich Elisabeth Heller für die Regie gewinnen, Christoph A. Fath für das Bühnenbild, Jürgen Ernstl für das Licht und Georg Hrauda für den guten Ton.“ Roman Beisser selbst übernimmt die Gesamtleitung.

Christoph A. Fath hat bereits ein Modell des Bühnenbildes präsentiert. Es besteht für die Region typisch aus 700 Weinkisten. Gespielt wird heuer im Reichensteinhof der Länge nach, sodass auch der Nebenraum, der normalerweise nur als Künstlergarderobe genützt wird, in das Stück eingebunden werden kann. Hubert Koci hat für sein Orchester diesmal die Galerie erhalten.

Dank der Verhandlungen von Bürgermeister Josef Fürst mit dem Land Niederösterreich war es möglich für drei Monate den Turnsaal der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule für die Proben zu erhalten. Hier kann alles original aufgebaut werden, bis dann Ende September die Bühne auf den Originalschauplatz, den Historismussaal des Reichensteinhofes, übersiedelt.

Regisseurin Elisabeth Heller ist normalerweise gewohnt mit dem zu arbeiten, was vorhanden ist: „Hier bei meinen Freunden Roman Beisser und Co. kann ich auch meine Wünsche äußern“, freut sie sich. Es sind auch wieder viele Poysdorfer in den Je:damaun eingebunden. Gleich, weil großartig bewährt, ist Schauspieler Martin Berger als Je:damaun.

Karten gibt es in der Sparkasse Poysdorf und in allen Sparkassen und Erste Bank-Filialen http://www.bvz.at/ticketshop/event/1404569Weinviertler Jede:maun im NÖN-Ticketshop.

Die Premiere ist am Donnerstag, dem 5. Oktober. Weitere Veranstaltungen sind am Freitag, 6., Samstag, 7., Sonntag, 8., Freitag, 13., Samstag, 14. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, bzw. an Sonntagen um 17.30 Uhr im Reichensteinhof Poysdorf.