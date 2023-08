Poysdorf: Der Wandel der „Guten Werke“

Die Proben unter der Regie von Elisabeth Heller laufen sehr gut an. Die „Guten Werke“ des Je:damaun sind mehr als rar. Zwischen Je:damaun und der Figur der „Guten Werke“ entwickelt sich aber die wahre Liebesgeschichte des Stücks. Die Werke verwandeln sich im von einem schwachen, kranken Wesen zu einer schönen, erstarkten und tröstenden, liebevollen Allegorie. Fotografin Claudia Müllner hat den Wandel der „Guten Werke“ in ein wunderschönes Bild verpackt. Die „Guten Werke“ gehen mit Je:damaun letztlich sogar mit in die Ewigkeit. Diese Sequenz wird gerade in den Proben erarbeitet und berührt schon jetzt.

Die Premiere findet am 5. Oktober statt. Weitere Vorstellungen: 6., 7., 8., 13. und 14. Oktober 2023. Beginn jeweils 19.30 Uhr, Sonntagsvorstellung um 17.30 Uhr. Karten sind direkt in der Sparkasse Poysdorf und über https://www.noen.at/ticketshop erhältlich.