Poysdorfs Bürgermeister als Koch - und Gott ist eine Frau

An der Spitze stehen Bürgermeister Josef Fürst und Vizebürgermeister David Jilli, die alternierend den Koch spielen werden. Philomena und Amadea Beisser fungieren als Kinder und Engel, Feuerwehrkommandant Harald Schreiber ist als Pfarrer dabei, Christian Kernreiter als Polizist und Kellermeister, Günther Axter als armer Nachbar, Sandra Schön-Schuckert als Gott, Barbara Habitzl als Frau des Kellergehilfen und Roman Beisser als Teufel freuen sich schon auf die Aufführungen im Oktober.

Die Proben finden unter der Regie von Elisabeth Heller in der Originalkulisse aus 700 Weinkisten im Turnsaal der Fachschule statt. „Es freut mich, dass die Je:damaun-Proben auch in Poysdorf stattfinden und so die Gastronomie und die Heurigen profitieren“, betont Bürgermeister Josef Fürst. „Es gilt nun, Auftritte und Wege festzulegen, die Bühne in das Spiel zu integrieren und die Charaktere zu formen, bevor es ab September in die Intensiv-Probenphase geht", skizziert Regisseurin Elisabeth Heller ihren Probenfahrplan.

Karten für die Vorstellungen ab 5. Oktober gibt es in der Sparkasse Poysdorf oder im NÖN-Ticket-Shop m.noen.at/ticketshop.