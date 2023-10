Bildung wird in Poysdorf großgeschrieben

Das eigene Trinkwasser aus Kleinhadersdorf ist ein großer Schatz für die Stadtgemeinde Poysdorf - und da sind derartige Ergänzungsflächen für zukünftige Vorhaben sehr wertvoll. Der Ankauf wurde einstimmig beschlossen.

Angekauft wird auch die ehemalige Bahntrasse von Poysdorf nach Großkrut. Die Gemeinden Großkrut, Altlichtenwarth und Hausbrunn haben bereits ihren Trassenanteil angekauft, um den gemeinsamen Radweg Poysdorf - Dobermannsdorf zu verwirklichen. Bürgermeister Josef Fürst betonte, dass zum Beispiel auf dem Teilstück Ketzelsdorf nach Walterskirchen die Bahntrasse als Radweg sehr wertvoll sei, weil es hier nur einen unbefestigten Feldweg als Lückenschluss gibt. In den nächsten Wochen wir jeder einzelne Teilabschnitt konkretisiert, um abzuklären, ob es im engsten Nahbereich bereits einen gut ausgebauten Radweg gibt, oder der Bahntrassenweg in die Streckenlegung einzubinden ist. Die Bahntrasse kaufte die Gemeinde Poysdorf um einen Euro, die Nebenflächen um 3.745 Euro. Innerhalb von zwei Jahren wird mit dem Bau begonnen. Teil des Vertrages ist auch die Zusicherung, dass die Bahngleise nicht kontaminiert sind.

Unter Miet- und Pachtangelegenheiten wurde der 30-jährige Vertrag des USC Wetzelsdorf weiter verlängert. Weiters wurde mit dem Land Niederösterreich die Anmietung des Turnsaales der ehemaligen Ldw. Fachschule mittels Prekariumsvertrag abgeschlossen. Die Vermietung ist momentan für ein Jahr paktiert, der Zugang ist sehr gut über die Laaerstraße, direkt in den Turnsaal, möglich. Neben den Schulen haben auch der Kindergarten und Vereine Interesse an der Nutzung gezeigt. Der Terminkalender für die Nutzung wird im Rathaus Poysdorf geführt.

Auftragsvergaben wurden beschlossen

Im Bereich der Volksschule gab es weitere Auftragsvergaben für den Zubau bei den Estricharbeiten, Trockenbauarbeiten und WC-Wänden. Beim Um- und Zubau in Kleinhadersdorf wurden die Baumeisterarbeiten, Fenster, Glasfassade, Heizung, Klima und Lüftung sowie die Elektrikerarbeiten vergeben. Hier wird im Moment im alten Eingangsbereich und im Bewegungsraum einen provisorische dritte Gruppe ab Jänner 2024 eingerichtet und ein Zubau mit barrierefreiem Zugang bis zum Schulbeginn 2024 verwirklicht. Bürgermeister Fürst bedankte sich bei Kindergartenleiterin Katharina Faber, bei Kindergartenreferent Dieter Schreiber sowie bei den Ortsvertretern Siegfried Denner, Sabine Lenk und Klaus Hofer für die engagierte und konstruktive Mitarbeit in der Planungsphase.

Neu gebaut wird im kommenden Jahr auch die Brücke in der Fürstenstraße beim Ketzelsdorfer Feuerwehrhaus. Der Bau erfolgt durch das Land Niederösterreich. Heuer hat die Stadtgemeinde Poysdorf für die Verlegung der Leitungen in diesem Bereich zu sorgen.

Der Gemeinderat beschloss weiters, dass Tanja Kapusta in der Mittelschulgemeinde als Vertreterin Poysdorfs tätig sein wird. Sie folgt damit Karin Kemminger nach, welche diese Funktion zurückgelegt hat. Obmann der Mittelschulgemeinde ist Bürgermeister Josef Fürst. Auch eine Straßenbenennung in Kleinhadersdorf wurde vom Gemeinderat beschlossen. Es handelt sich um die Straße vor dem Betriebsgelände von Brennholz Holzinger. Weil sich die Lkw-Fahrer bei Holzlieferungen immer wieder verfahren und sie den Standort des Betriebes nicht in ihr Navi eingeben können, war ein Straßenname notwendig. Brennholz Holzinger wird in Zukunft in Kleinhadersdorf, Holzplatz 1, zu finden sein.

Fürst berichtete überdies, dass seitens des Landes Niederösterreich eine Abgabeneinschau durchgeführt wurde. Dabei wurde alle Abgaben durch das Land kontrolliert. Im Bericht wurde angemerkt, dass Poysdorf sehr niedrige Gebühren im Vergleich zu vielen anderen Städten und Gemeinden hat.