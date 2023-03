Das Mistelbacher Frauenhaus ist rappelvoll

Aktuell sind alle Plätze besetzt, derzeit finden sieben Frauen und zwölf Kinder im Frauenhaus Schutz vor familiärer Gewalt. „Seit dem letzten Jahr verfügt unser Haus über eine neue Wohneinheit mit zwei Zimmern, eigener Küche und Wohnzimmer, sodass auch Frauen mit vielen Kinder gut betreut werden können“, erzählt Claudia Fath-Kuba: Diese neue Wohneinheit ermöglicht jetzt auch die Aufnahme von Frauen mit über 14-jährigen Söhnen, was eine Besonderheit ist. „Da Burschen in diesem Alter oft schon von der Entwicklung her junge Männer sind, war ein Zusammenleben im Haus mit anderen von Gewalt betroffenen Frauen nicht möglich“, sagt die erfahrende Frauenhaus-Mitarbeiterin.

Das Frauenhaus Mistelbach gibt es seit über 30 Jahren. Damals war es eines der ersten Frauenhäuser in Österreich, Kolping Österreich und die Katholische Frauenbewegung leisteten damals mit viel Mut, Entschlossenheit und Überzeugung Pionierarbeit. Insgesamt bot das Frauenhaus Mistelbach in diesen 30 Jahren 847 Frauen und 936 Kindern Schutz und Unterstützung.

„In einer idealen Welt gebe es keinen Bedarf an Frauenhäusern und anderen Schutzeinrichtungen für Frauen und junge Mädchen“, sagt Claudia Fath-Kuba: Anlässlich des Weltfrauentages müsse aber festgestellt werden: Die Realität ist eine andere. Gewalt gegen Frauen, Übergriffe, Drohungen und Femizide stehen auf der Tagesordnung.

Gewalt sei hier mehr als nur ein heftiger Streit: „Bei familiärer Männergewalt liegt eine Machtungleichheit vor oder wird eine Machtungleichheit geschaffen“, erzählt das Frauenhaus-Team: Diese wird für Machtdemonstration, zur Kontrolle, zum Frustabbau und zum Tyrannisieren genutzt. Die Opfer hätten Angst vor weiteren körperlichen, sexuellen oder psychischen Übergriffen bis hin zur Angst um ihr Leben. Und: Diese Gewalt kommt quer durch alle Schichten und Kulturen vor.

Statistisch ist jede fünfte Frau ab dem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Jede dritte Frau muss seit ihrem 15. Lebensjahr eine Form von sexueller Belästigung erfahren.

„In der täglichen Arbeit im Frauenhaus geht es um Gewalt, menschliche Abgründe, großes Lied, Ängste und Sorgen“, erzählt eine Frauenhaus-Mitarbeiterin: „Gemeinsam mit dem betroffenen Frauen und Kindern wird über diese zeit meister aber viel Positives erreicht. Manchmal wünsche ich mir, es gebe Vorher-nachher-Bilder von den Frauen und Kindern, die diese Veränderungen dokumentieren!“

