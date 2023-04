Das Sternlesen zum Welttag des Buches startete in Laa

Neben Schachinger, die auch projektverantwortliche Initiatorin dieser Veranstaltungsreihe ist, lesen in der Zeit von 18. bis 22. April insgesamt acht weitere Autoren an 55 Orten von Bregenz bis St. Michael in der Obersteiermark, von Klagenfurt bis Laa um sich gemeinsam beim großen Finale am Samstag, den 22. April um 17 Uhr in St. Pölten am Rathausplatz mit einem öffentlichen Lese-Flashmob zu treffen.

Neu ist heuer, dass die Autoren von drei passionierten Leserinnen begleitet werden, um über diese Veranstaltungen zu berichten, reden und schreiben.

Zu Beginn der Lesung erzählte Marlen Schachinger von den Pannen, die im Vorfeld passiert waren: „Noch vor zehn Tagen war das neue Buch noch nicht fertig gedruckt, schaffte es aber dann doch noch rechtzeitig. Also überlegte ich mir, den Text, den ich für die Zeitung „Die Krähe“ – eine investigative Monatszeitung, verfasst hatte, vorzulesen. Dazu wollte ich fünf Exemplare herzeigen, aber das Paket mit den Zeitungen blieb aus unerklärlichen Gründen irgendwo liegen.“

Daher las sie dann Text nicht aus der Zeitung, sondern vom A4-Blättern und danach aus ihrem neuen Buch „Erkenntnis kommt in blauer Stunde“ aus dem Verlag Der Apfel: Lore Güldenstein, ein außergewöhnliches Geschöpf steht im Mittelpunkt der Handlung und ist keiner Spezies zugeordnet und stellt fest, dass Menschen zunehmend einander kaum wahrnehmen. Lore sinnt auf eine kreative und erfolgversprechende Lösung, die das Übel an der Wurzel packt. Mit dieser Veranstaltung soll die Bedeutung des Buches, das Vergnügen des Lesens und die Wichtigkeit dieser Kulturtechnik in den Blick gerückt werden.

