Anna aus Laa war beim Jamboree in Südkorea dabei

Jamboree bedeutet Spaß, Abenteuer, neue Kulturen, internationaler Austausch, viele neue Freundschaften auf der ganzen Welt zu schließen und findet nur alle vier Jahre statt. Jugendliche können in einem Alterszeitfenster von 14 bis 17 Jahren daran teilnehmen.

Anna Überall von der Pfadfindergruppe Laa konnte an diesem Pfadfinderhöhepunkt teilnehmen. Im Vorfeld bekam die 16-Jährige eine Einladungskarte für das 25. Jamboree, welches heuer in Saemangeum in Südkorea stattfand. Seit Oktober nahm Anna an einigen Treffen und zwei Wochenendlagern teil, um die anderen Pfadfinder, die aus Wien und Umgebung am Jamboree teilnahmen, kennenzulernen. Die 400 österreichischen Jugendlichen wurden in Trupps zu 40 Personen eingeteilt, wobei Annas Gruppe sich den witzigen Namen „Schokoladistan“ ausdachte.

Am Dienstag, dem 25. Juli, startete das Abenteuer mit einer Flugreise, Zwischenstopp und einem Zeitunterschied von sieben Stunden nach Seoul.

Bevor es mit dem Bus ins Lager ging, hatte die Gruppe Zeit die Stadt zu erkunden. Der Lagerplatz, an dem sich 43.000 Pfadfinder aus der ganzen Welt trafen, befand sich auf einem dem Meer abgerungenen Land – auf dem zuvor Reis angebaut wurde.

„Draw your Dream“: Unter diesem Motto konnten die jungen Pfadfinder und Pfadfinderinnen mit den Betreuern einen lockeren und entspannten Tagesablauf verbringen und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. „Wir konnten Bogenschießen, Steinschleuderzielschießen, Paragleiten und Floßbauen ausprobieren. Es gab auch verschiedene Sportstationen und K-Pop Dance“, erzählt Anna begeistert, denn dabei konnten sich die Jugendlichen aus der ganzen Welt kennenlernen und Abzeichen und Halstücher austauschen. Die Präsentation des eigenen Landes stand am Kulturtag auf dem Programm, bei dem Tanzshows gezeigt wurden und traditionelles Essen angeboten wurde. Die Gruppe aus Österreich tanzte, wie könnte es anders sein, den Wiener Walzer.

Die enorme Hitze und das Herannahen des Taifuns „Khanun“ führten dann dazu, dass der Lagerplatz vorzeitig geräumt werden musste. Die jungen Pfadfinder verließen den Lagerplatz und wurden mit den Betreuern in die für die letzten Tage des Lagers vorgesehenen Hotels in der Nähe von Seoul gebracht. „Dort verbrachten wir eine ziemlich coole Zeit“, erinnert sich Anna und möchte dieses einmalige Pfadfinder-Erlebnis nicht missen.