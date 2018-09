„Der große Gedanke dahinter ist, Kindern den bewussten Umgang mit Natur, Umwelt und Tieren zu vermitteln“, so Lukas Mikulics, „Alpha-Tier“ der „Snow Dragons“ über die Grundidee seiner Huskie-Camps für Kinder.

Seit zehn Jahren arbeitet er mit Huskies, seit fünf Jahren ist er damit hauptberuflich unterwegs. Das Camp-Angebot ging heuer in die vierte Saison: Anfangs noch ohne Übernachtungsmöglichkeit und mit einer kleinen Teilnehmerzahl nahmen die Gestaltungs-Ideen sowie das Interesse von Eltern und Kindern für die Lager zu.

Heuer gab es ganze neun Camps mit 65 Kids, für 2019 plant er noch ein zehntes: „Mehr geht dann leider nicht, da die Ferienzeit zu knapp ist“, so der Campleiter. Hilfe bekommt er ganzjährig von Praktikanten aus aller Welt und seiner Lebensgefährtin Birgit Enzersdorfer, die ihn am Wochenende unterstützt.

Doch nicht nur Sommer-, auch Winter-Camps, Schulprogramme oder einen „Juniortag“ für ganz Kleine bietet er an. Auch für ältere Teenager möchte er zukünftig etwas machen: An einem Konzept wird gearbeitet.

Aktuell finden sich bei den Sommercamps folgende Schwerpunkte: Classic, Englisch, Kreativ oder Natur, das Fünf-Tages-Ferienlager vereint alle Themen. Jeder der etwa acht- bis 15-jährigen Teilnehmer, die aus der Region oder anderen Bundesländern kommen, erhält in der Camp-Zeit einen Patenhund: „Meistens finden die richtigen von alleine zusammen“, so Mikulics, der aktuell 24 Huskies besitzt. Viele Kids waren schon öfters dabei, so auch Cheyenne, für die es heuer das fünfte Mal war.

Teilnehmerin Cheyenne und einer ihrer vierbeinigen Freunde. | Elisabeth Vyvadil

Übernachtet wird in der hauseigenen Jurte, bei sehr warmen Temperaturen unterm Sternenzelt, manchmal sogar bei den Huskies. Die Kinder beteiligen sich an Allem, auch am Kochen. Das Essen stammt hauptsächlich aus dem Selbstversorger-Garten.

Zu den Aufgaben gehören Hunde-Füttern und -Pflege sowie auch das Ausmisten des Geheges. Neben kleinen, kreativen Bauprojekten und Schwimmausflügen – ohne die „Snow Dragons“ – gibt es bei milden Temperaturen auch Hunde-Spaziergänge mit „Canicross“-Spaziergurten. Da es im Sommer kein Wagen-Training gibt, werden die Vierbeiner durch Agility auf Trab gehalten, Kopftraining passiert automatisch durch die Anwesenheit der jungen Menschen, so Lukas Mikulics.

Natürlich ist auch für die Kids der Umgang mit den Huskies eine Bereicherung. Besonders bei solchen mit Schwierigkeiten bemerkt er positive Wirkung. Das Entfalten von Talenten, das Wecken der Kreativität und die Vermittlung von Teamgeist sind ihm ein großes Anliegen. Da er einzeln auf die Kinder eingehen will, arbeitet er mit Kleingruppen: „Jedes Kind soll die Möglichkeit haben, etwas Besonderes zu machen und zu sein.“