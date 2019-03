Aber statt, wie das Waldviertel, auf große medienträchtige jährliche Einmal-Ereignisse habe das Weinviertel auf Social Media und beispielsweise die Weinviertel-DAC-Galas gesetzt. „Mit der waren wir nicht nur in Wien vertreten, sondern auch in Linz, Salzburg, Götzis und München“, sagt Weitschacher: „Diese Märkte sind für das Weinviertel ganz wichtig.“

Zweiter Punkt, warum es nicht schon lang ein „Weinviertel am Rathausplatz“ gibt: die Kosten. Die Tourismusdestination alleine könne sich so einen Großauftritt nicht leisten und Partner, die es zahlen würden, gibt es nicht. Das Marchfeld präsentiert sich am 17. Mai am Hof. „Außerdem machen wir viele Sachen, die sonst keine Tourismusregion macht“, sagt Weitschacher. „Wir werden heuer zwei Wiener Straßenbahnen auf Weinviertel branden und mit einer Garnitur sogar als Heurigengarnitur am Wiener Ring fahren.“ So etwas mache keine andere Region.