Hautzendorfer FF: Opa übergab den Wettkampfhelm an sein Enkerl

Mit 66 Jahren war er zu alt für den Wettkampf geworden und durfte vom Reglement her nicht mehr an den Start. Zuvor ließ er keinen Wettkampf, zuletzt bei der Seniorpartie der Hautzendorfer Wettkämpfer, aus. „Jetzt hab‘ ich den Feuerwehrhelm, den ich vor 49 Jahren übernommen habe, an mein Enkerl übergeben“, sagt er. Philip Schwent trat also in Pillichsdorf mit dem Helm des Opas erstmals bei einem Wettkampf an.

Wir war’s? „Ein tolles Gefühl“, gesteht er. Die Hautzendorfer holten sich in Bronze ohne Alterspunkten den vierten Platz.