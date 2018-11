Aus unbekannter Ursache brauch in der Halloween-Nacht, am 31. Oktober gegen 21.50 Uhr in einer Scheune Feuer aus. Der Dachstuhl des Gebäudes stand in Vollbrand.

FF Poysdorf

Die Freiwilligen Feuerwehren Wetzelsdorf, Ketzelsdorf, Poysdorf, Erdberg, Walterskirchen, Eibesthal und Gaweinstal waren mit zwölf Fahrzeugen und etwa 100 Mitgliedern im Einsatz und führten die Löscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand. Der Dachstuhl wurde durch den Brand komplett zerstört. Die Gebäude sowie die darin gelagerten Gegenstände wurden beschädigt.