Er ist wieder unterwegs. Vorsichtig und in kleinen Dosen, aber Landtagspräsident Karl Wilfing nimmt nach seiner Bandscheibenoperation am Landesklinikum St. Pölten Anfang August wieder Termine wahr.

„Ich habe meinem Schwager geholfen: Als wir eine Wand umgeschmissen haben, hab´ ich Mauerteile mit der Scheibtruhe aus dem Haus gefahren“, erzählt Wilfing im NÖN-Interview. Am Abend plagten ihn Rückenschmerzen: „Hab´ ich mir gedacht, das kommt von der ungewohnten Arbeit mit Scheibtruhe und Schaufel“, sagt Wilfing.

Die Schmerzen gingen aber nicht weg, wurden nur noch schlimmer. Eine Spritze bei der Hausärztin brachte auch keine Besserung. Am dritten Tag stellten sich Ausfallserscheinungen im Bein ein. Ein Warnsignal, das Wilfing richtig deutete und zur Untersuchung ins Landesklinikum St. Pölten ging.

Spätfolge von Wilfings Autounfall

Die Ärzte steckten den prominenten Patienten gleich in die MRT-Röhre - und da zeigte sich die Ursache für die Schmerzen: Ein kleiner Splitter hatte sich zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel gelöst - eine Spätfolge von Wilfings Autounfall von vor mehr als zehn Jahren - und hatte begonnnen, den Nerv abzudrücken. Die Ärzte handelten rasch und operierten den Splitter heraus.

„Dann musste ich meinem Arzt versprechen, dass ich mindestens 14 Tage Ruhe gebe und danach auch nur maßvoll Termine absolviere“, sagt er.

Wie kommt Wilfing zu seinen Terminen? Natürlich im Dienstwagen - allerdings wird er liegend transportiert: „Das geht ganz gut. Ich kann liegen und ich kann gehen“, lacht er jetzt, nachdem die Auszeit vorüber ist. Seine Termine muss er in 30 Minuten-Slots einteilen: Denn genau so lange darf er am Stück sitzen und stehen. „Dazwischen muss ich rumlaufen“, sagt der Weinviertler Landtagspräsident.

Seine ersten Termine im Bezirk? Die Eröffnungen des neuen FF-Hauses in Michelstetten und des neugestalteten Probenraums des MV Schrick. Beides Termine, die ihm wegen der dort handelnden Personen besonders wichtig waren.