Tatort im Schweinestall: Dreharbeiten im Weinviertel

Der Österreichtatort mit dem Arbeitstitel „Bauernsterben“ wurde in den vergangenen Wochen in Wetzelsdorf gedreht. Das Austro-Erfolgsduo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer ermittelt in einem Netz aus Schulden, Beihilfenbetrug und illegalen Machenschaften.

Dankenswerterweise stellten Norbert und Lawrence Lackenbauer ihren landwirtschaftlichen Betrieb für die Dreharbeiten zur Verfügung. Sie waren auch als Statisten in das Geschehen als Polizisten eingebunden. Der Plot: Der Chef eines Schweinemastbetriebs liegt tot im Stall. Als die Spurensicherer beginnen, den Stall systematisch abzusuchen, startet überraschend die automatische Stallreinigung und zerstört die wenigen noch vorhandenen Spuren. Hier sorgte die Feuerwehr Poysdorf für das nötige Wasser im Hintergrund.

Auch die Straußenfarm von Dieter Schwarz und der Kirchenwirt von Jana und Michael Gangl waren Drehort. Der Tatort aus Wetzelsdorf wird im kommenden Jahr ausgestrahlt.

Bei den Dreharbeiten herrschte höchste Sicherheitsstufe, einerseits um die Sicherheit der Schweine zu gewährleisten, aber auch um nicht durch Corona Ausfälle bei den Dreharbeiten zu haben. Beides ist dem Team sehr gut gelungen. Auch von Lawrence und Norbert Lackenbauer und ihrer Bereitschaft zur Unterstützung waren die Filmer begeistert. Das Hotel Neustifter bot dem Filmteam rund um Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer Herberge. Auch für die Familie Lackenbauer waren es drei interessante Wochen mit geschäftigem Treiben am Hof. „Neue Freundschaften wurden geschlossen und wir konnten einen Einblick in unsere Arbeit geben, aber auch Einblick in die Arbeit der Filmschaffenden nehmen“, erzählt Norbert Lackenbauer.

