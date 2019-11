Anfang vergangener Woche hatte NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing ein Problem mit dem linken Auge. Im ersten Moment meinte er, dass er sich versehentlich etwas ins Auge gesprüht habe, im Lauf des Tages wurden die Beschwerden aber immer schlimmer.

Ein Besuch bei Primarius Erich Urbanetz im Landesklinikum Mistelbach sorgte gleich für eine stationäre Aufnahme. Der Grund: Wilfing hatte eine Netzhautablösung und hat deshalb „auf dem linken Auge fast nur noch schwarz gesehen.“ Gleich am nächsten Tag wurde operiert, um den Netzhautlappen wieder auf den Augapfel anzudrücken. „Ich war hier im Krankenhaus wirklich in besten Händen“, so der Landtagspräsident.

„Lesen soll ich nicht viel, aber reden und telefonieren darf ich.“ Karl Wilfing, Landtagspräsident

Denn mit Oberärztin Petra Liskova habe die Augenabteilung in Mistelbach eine Spezialistin für derartige Fälle, ist Wilfing zuversichtlich. Am Freitag war er dann wieder zu Hause. Jetzt muss er sich zwei bis drei Wochen schonen, brav nach unten schauen und am Bauch liegen, um dem Augapfel das Verbinden mit der Netzhaut zu ermöglichen. Schatten sieht Wilfing bereits wieder.

Bürgermeister Thomas Grießl war zu Besuch und wünschte alles Gute. „Lesen soll ich nicht viel, aber reden und telefonieren darf ich“, so Wilfing. So wird er in den nächsten Wochen den Kontakt zur Außenwelt halten. Schonung und mehrere Kontrollbesuche im Spital stehen nun auf der Tagesordnung.