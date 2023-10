„Lange Nacht“ auch im Milchmuseum

Ein Highlight der Milchkammer sind alljährlich die köstlichen Mehlspeisen, die ihre Basis oft in Milch haben. „Wir hatten vielen interessante Begegnungen“, erzählt Kurator Erhard Mock. So war ein Gast aus St. Pölten da, der das Museum vor ein paar Wochen besichtigt hat und nun mit seinem Arbeitskollegen kam, um ihm die Ausstellung zu zeigen. Ihn faszinierte die Sonderausstellung „Milchverkauf in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in der Großstadt“, in deren Mittelpunkt die beiden Milchautomaten standen, von denen Milch in mitgebrachte Flaschen gepumpt wurde. Für die Kinder war natürlich das Melken der hölzernen Museumskuh das große Highlight des Abends.

Einen wertvollen Erfahrungsaustausch bildete der Besuch eines Milchbauern, der seinen Betrieb von sieben Milchkühen auf 130 aufbaute. „Er kennt den Strukturwandel und auch die Veränderungen in der Tierhaltung sehr gut und bot so einen sehr guten Einblick in die Arbeit von Milchbauern“, betonte Mock.