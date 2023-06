Klassik in der Sommernacht

Am Freitag, 23. Juni, ab 19 Uhr sind Dirigent Roland Bentz und seine Musiker in Poysdorf zu Gast. Am Programm steht wieder die leichte Muse, also Werke von Johann Strauss und Zeitgenossen, aber auch von Puccini und vielleicht noch ein Tango. Die Besetzung der Weinviertler Philharmoniker orientiert sich an den Salonorchestern des späten 19. Jahrhunderts mit Streicher, Klavier, Flöte und Schlagwerk. Kartenreservierungen unter email: klangwerk@gmx.at. Karten im Vorverkauf: Erwachsene 19 Euro, Kinder bis 14 Jahre 7 Euro. An der Abendkassa – Erwachsene 22 Euro, Kinder bis 14 Jahre 10 Euro. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Historismussaal des Reichensteinhofes statt.