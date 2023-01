Tischlerei in Poysdorf arbeitet wieder

Nicht nur die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen mit Preiserhöhungen und Lieferschwierigkeiten, sondern vor allem der Großbrand am 12. März machten das Jahr 2022 zum schwierigsten Jahr in der Firmengeschichte der Tischlerei Schlemmer.

„Für mich war aber von Anfang an klar, ich bin es der Familie und auch meinen Mitarbeitern schuldig, den Betrieb nach dem heutigen Stand der Technik wieder aufzubauen“, betont Firmenchef Martin Schlemmer.

Mit der Firmenumgründung in „Tischlerei Schlemmer GmbH“ wurde auch die Basis für die Firmenübergabe gelegt. Eine große Stütze in dieser Wiederaufbauphase, in der durch Unterstützung der umliegenden Tischlereien die Arbeit fortgeführt werden konnte, war Gattin Elisabeth als ruhiger Pol, aber auch die Zukunftsperspektive durch den Einstieg von Tochter Karin und Schwiegersohn Gregor Girsch in den Betrieb.

„Es war ein Sprung von Juniorchef und Tischlermeister Gregor Girsch ins kalte Wasser, der aber auch dank des großartigen Engagements aller Mitarbeiter bestens gelungen ist. Wir haben einfach ein großartiges Team“, betonten die beiden Firmenchefs.

Martin Schlemmer bedankt sich bei der Wirtschaftskammer, bei den Behörden, aber auch bei den am Wiederaufbau beteiligten Unternehmen: „Alle haben mitgeholfen, so schnell wie möglich den Betrieb wieder aufzubauen und rund 30 hoch qualifizierte Arbeitsplätze in der Region langfristig zu sichern.“ Auch seitens des Betriebes wurde alles getan, um durch Schalldämmung und sonstige technische Maßnahmen optimale Bedingungen zu schaffen.

