Die Heimfahrt in Richtung Laa/Thaya endete für die Pendler am Montag vor einer Woche im Chaos. Nach einer Zugkollision in Wien-Floridsdorf ging im S-Bahn-Verkehr in Richtung Norden nichts mehr. Die Schilderungen der Pendler, die das Krisenmanagement der ÖBB kritisieren, decken sich.

„Dieser Tag war für die Pendler ein Albtraum! Seit über 30 Jahren hat es noch nie ein derartiges Chaos gegeben“, erzählt Karl Mechtler, Obmann der Ladendorfer Pendlerinitiative. Passieren könne immer etwas, ist ihm bewusst, „aber die Informationspolitik der ÖBB war katastrophal.“

Auch aus Laa waren viele Pendler betroffen: Alexandra Peter, Administratorin der Laaer Pendler-Facebookgruppe, kann über die Geschehnisse nur den Kopf schütteln: „Die ÖBB hatten die Situation überhaupt nicht unter Kontrolle. Und wenn man bis nach Mistelbach oder Laa pendeln muss, potenzieren sich die Verspätungen schnell“, macht sie klar.

Nikolaus Authried: "Vier Stunden bis Schienenersatzverkehr"

In die gleiche Kerbe schlägt Nikolaus Authried, der heim nach Kapellerfeld (Bezirk Korneuburg) fahren wollte. „Vier Stunden hat es gedauert, bis die ÖBB einen Schienenersatzverkehr auf die Beine stellen konnte“, ist er verärgert.

Am Handelskai wurden die Wartenden informiert, dass der nächste Zug in einer Stunde fährt. Nachdem er eine Stunde die Zeit totgeschlagen hatte, kam die knappe Info, dass nun doch kein Zug fahre. Auch ein Anruf bei der ÖBB-Hotline brachte keine Hilfe. Man solle sich eine alternative Möglichkeit suchen, riet die Dame, ehe sie einfach auflegte. Schließlich wurden die Passagiere nach Leopoldau dirigiert, von wo ein Zug losfahren sollte. Tatsächlich wartete dort eine S-Bahn. Als die Fahrgäste einsteigen wollten, kam die Durchsage, es gäbe nun einen Schienenersatzverkehr. „Dann ist die Bahn plötzlich doch gefahren“, greift sich Authried auf den Kopf.

Die ÖBB bedauert auf NÖN-Anfrage die Unannehmlichkeiten. Man hätte aber laufend über die Einstellung des Zugverkehrs zwischen Floridsdorf und Leopoldau via Durchsage informiert, so Sprecher Daniel Pinka. Die Kunden seien aufgefordert worden, nach Leopoldau zu fahren, „von dort sind durchgängig S-Bahnen gefahren.“