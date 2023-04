Poysdorf: Volksschüler besuchten Dom

Am ersten Schultag nach Ostern hatten die drei vierten Klassen der Volksschule Poysdorf ihre lange ersehnten Wientag. Gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Alexandra Strobl, Daniela Schleining, Carmen Leitner und Religionslehrerin Ingrid Kraus fuhren die Schüler aus. Mit dabei auch Pfarrer Bernd Kolo, der die Kinder durch den Stephansdom führte.

Der Besuch der riesigen Bischofskirche in Wien brachte die Kinder zum Staunen. Besonders die Aufzugfahrt hinauf zur großen Pummerin begeisterte sie. Zweite Station war das Flip – der Financial Lifepark am Erste Campus. Hier lernten die Kinder in spielerischer Form viel über das Geld und den richtigen Umgang damit. Für die drei Klassen der vierten Volksschule ein sehr erlebnisreicher und spannender Tag in Wien.

