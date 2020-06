Eine aktuelle Wien-Studie zeigt, dass die Wienerinnen und Wiener im Allgemeinen wenig über das Weinviertel wissen und ihnen dadurch die Besuchsanreize fehlen. Nun soll durch diverse Marketingmaßnahmen eine Bewusstseinsbildung erfolgen. Das Weinviertel soll gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern aus der Region stärker am Wiener Markt positioniert werden. Dadurch werden die Wienerinnen und Wiener besser und verstärkt über die diversen Angebote des Weinviertels informiert. Durch die Verdichtung der Informationen über das Weinviertel, sollen die Leserinnen und Leser dazu animiert werden, das Weinviertel zu besuchen.

„Um die Positionierung am Wiener Markt zu verstärken, haben wir diverse Maßnahmen geplant. Dazu zählt unter anderem Werbung auf Straßenbahngarnituren. Hier werden Teilflächen mit Motiven von ca. 30 Weinviertler Betrieben in einer einheitlichen Linie gebrandet. Die Straßenbahnen sind bereits unterwegs und fahren noch bis Ende Juli dieses Jahres. Außerdem planen wir für 2021 ein Event in der Straßenbahn: Es wird den ersten fahrenden Heurigen geben. Dadurch wollen wir unter anderem Influencer und diverse Medien auf das Weinviertel aufmerksam machen“, erklärt Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH Hannes Weitschacher.

Zusätzlich wird gemeinsam mit den Weinviertler Ausflugszielen für den Saisonstart 2021 und 2022 ein Schwerpunktwochenende in Wien entwickelt. Hier werden die Destination und die teilnehmenden Betriebe in der Kommunikation gebündelt zu einem Termin auftreten und so den Werbedruck auf den Wiener Markt verstärken. Die Betriebe bieten dabei den Besucherinnen und Besuchern an dem Wochenende einen besonderen Vorteil oder ein Goodie, um die Zielgruppe der Ausflügler ins Weinviertel zu bewegen. All diese Aktionen werden zusätzlich mit Print- und Facebook-Werbung beworben.

Die LEADER-Regionen Weinviertel Ost, Weinviertel-Manhartsberg, Weinviertel-Donauraum und Marchfeld haben gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER Fördermitteln) gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU – Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative vom Land Niederösterreich beschlossen.