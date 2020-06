Aufgrund der vielen positiven Resonanzen des Vorjahres touren auch heuer wieder drei im Weinviertel-Design gebrandete Straßenbahnen quer durch Wien. Ausgehend von der Remise Hernals im 17. Wiener Gemeindebezirk verkehren die Weinviertel-Straßenbahnen noch bis Ende Juli auf den Linien D1, D2, D38, D40, D41 sowie D43 und befahren somit auch die hochfrequentierte Ringstraße.

Lust auf das Weinviertel und sein vielfältiges Angebot machen dabei 36 Sujets von lokalen Betrieben und touristischen Partnern auf den Straßenbahnstegen: Von Ausflugszielen, wie der Therme Laa – Hotel & Silent Spa, den Marchfelder Schlössern oder dem Museumsdorf Niedersulz, über eine Reihe an exklusiven Weingütern und Beherbergern, bis hin zu regionalen Produzenten und idyllischen Kleinregionen, hat das Weinviertel all das zu bieten, was einen entspannten und genussvollen Aufenthalt ausmacht. Die orangen Skyflächen mit weißem Weinviertel-Schriftzug sorgen zusätzlich für ein Branding, das ins Auge sticht.

"Beispiel für gelebte Zusammenarbeit"

Kurt Hackl, Aufsichtsratsvorsitzender der Weinviertel Tourismus GmbH, zeigt sich begeistert von der starken Betriebsbeteiligung: „Diese Maßnahme ist ein exzellentes Beispiel für optimale Ressourcenbündelung und gelebte Zusammenarbeit in der Region Weinviertel.“

Durch die unmittelbare Nähe zur Bundeshauptstadt ist der Wiener Zielmarkt seit jeher ein fixer Bestandteil der Marketingstrategie des Weinviertels. „Bereits in den vergangenen Jahren wurde mit viel Engagement daran gearbeitet, den Ballungsraum Wien verstärkt zu bearbeiten.

Die erneute Umsetzung des Straßenbahnbrandings ist dabei ein weiterer wichtiger Schritt, um die Wienerinnen und Wiener auf das Weinviertel als Naherholungsgebiet aufmerksam zu machen“, erläutert Hannes Weitschacher, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH.