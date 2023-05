Gleich zwei Sieger aus dem Bezirk Mistelbach

Jeweils die ersten drei Plätze in den Kategorien Weiß Klassik 2022, Weiß Reserve 2021, Rot Klassik 2021 und Rot Reserve 2020 wurde im Rahmen eines Empfanges durch den Institutsvorstand-Vorsitzenden, Wifi NÖ Vizepräsident Christian Moser, ausgezeichnet. Das Weingut Hirtl holte sich mit dem Grünen Veltliner Weinviertel DAC 2011 Franz den Sieg in der Kategorie Weiß Klassik 2022. Dahinter folgten auch aus der Region das Weingut Heinz Bauer aus Kollnbrunn und das Weingut Eichberger aus Eibesbrunn. Auch in der Kategorie Weiß Reserve 2021 hatte der Bezirk Mistelbach die Nase vorne. Der Weinhof Gindl siegte mit einem Weinviertel DAC Reserve 2021 – Ried Holzberg vor dem Weingut Schachinger aus Königsbrunn und dem Stift Klosterneuburg.

Gindl war auch noch mit einer Bronze-Medaille in der Kategorie Rot Klassik 2021 erfolgreich. „Der WIFI Wine Award zeigt eindrucksvoll, dass das Weinland Niederösterreich nicht nur für herausragende Weine, sondern auch für innovative Betriebe steht“ betonte Moser.

Für den NÖ-Sommelierverein gratulierten die Diplomsommeliers Harald Wurm, und Andreas Scheidl vom NÖ Sommelierverein freuten sich über die zahlreichen Anmeldung, die ein Beweis für die lebendige Weinkultur in Niederösterreich sind.

