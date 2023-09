Diebe nahmen Solar-Set für Weidezaun einfach mit

Am Donnerstag, 7. September, wurde zwischen 9 und 19 Uhr in Wildendürnbach, Hauptstraße Richtung Laa/ Thaya, gegenüber der Fleischerei Öller, das Weidezaun-Solar-Set von Brigitta Harrach gestohlen. „Das Gerät ist gerade gute 24 Stunden an der Stelle platziert gewesen. Ich bitte um Hinweise, ob hier jemand etwas gesehen hat“, informiert die Inhaberin der Lichtquelle Mistelbach. Sie musste noch in der Nacht die Schafe übersiedeln, weil es auf der Hauptstraße ohne Elektrozaun zu gefährlich gewesen wäre.

„Danke für den nächtlichen Einsatz an Polizei, Werkstatt Stefan Hamal, der eine geladene Batterie für ein Ersatz-Provisorium lieferte, sowie an Beate Hofbauer und die Wollwerkstatt, die bei der Übersiedelung mitgeholfen haben“, möchte sich Harrach bedanken.

Die Polizei Mistelbach bemerkte im Frühjahr einige Einbrüche und Diebstähle entlang der Nordgrenze. In zwei Fällen wurden Täter festgenommen. „Einzelne Einbrüche können immer vorkommen, aber es wird selbstverständlich jedem einzelnen nachgegangen“, verspricht Andreas Thenner, Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter in Mistelbach.