Wildendürnbach Frühschoppen für Geflüchtete

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Der erste Benefiz-Frühschoppen der JVP Wildendürnbach: die Jugend Wildendürnbach mit Ortsgruppen-Obmann Johannes Eder, JVP-Bezirksobmann Marco Zott, Bezirks-Stellvertreterin Claudia Pfeffer, Bürgermeisterin Manuela Leisser und Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Foto: Schulz

Die Junge ÖVP Wildendürnbach unter Obmann Johannes Eder will den in der Gemeinde untergekommenen aus der Ukraine Geflüchteten helfen und organisierte am Wochenende den ersten Benefiz-Frühschoppen.