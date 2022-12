Gemeinde sucht neuen Wirten

Werbung

„Die Auswirkungen der Pandemie haben den letzten Wirten dazu gezwungen, zuzusperren“, sagt Bürgermeisterin Manuela Leisser (ÖVP): „Und die Krise danach hat auch seiner Nachfolgerin nicht gutgetan.“ Im April übernahm sie das Gemeindewirtshaus, die Pizzeria Mio, jetzt sperrte sie schon wieder zu. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Suche nach einem neuen Wirt für das Gemeindegasthaus ausgeschrieben.

„Sie hatte den schweren Start in den auslaufenden Corona-Maßnahmen, mit der Preissteigerung seither hat sie anscheinend nicht gerechnet“, sagt Leisser. Wobei: Probleme haben derzeit ja die meisten Wirtshäuser: Zu wenig Personal, steigende Preise und beim Fortgehen zurückhaltende Gäste führen in vielen Orten zu mehr Schließtagen in der Gastronomie. Für sie als Bürgermeisterin ist der Erhalt eines Wirtshauses wichtig: „Das gehört zur dörflichen Leben, wie die Blasmusik, das Pfarrleben und der Nahversorger.“

Das Gemeindegasthaus in Wildendürnbach 79 besteht aus Gasthaus samt Ausstattung, Gästezimmern, Gastgarten und einer separaten Wohnung. Ob die Gästezimmer auch genutzt werden, kann der neue Pächter selbst entscheiden.

Laut Ausschreibung der Gemeinde ist eine Übernahme ab 1. Februar möglich, die Bewerbung mit entsprechendem Betriebskonzept ist bis 13. Jänner möglich.

