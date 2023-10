Grenzgänger: „Wir waren eigentlich nie ein Kirchenchor“

„Ein Kirchenchor waren wir nie so richtig“, sagt Ulrike Ludwig, Chorleiterin des Wildendürnbacher Chores „Die Grenzgänger“. Obwohl er als solcher gegründet wurde, verstanden sie sich rasch als Gruppe sangeswilliger Menschen, die Hochzeiten, Taufen und Messen gestalteten. Jetzt haben sie für ihr jährliches Chorkonzert eine besondere Herausforderung gewählt. Derzeit laufen die intensiven Proben: Am Samstag, 4. November, werden die Chöre „Die Grenzgänger“ und „Amstetten Vokal“ in der Laaer Stadtpfarrkirche Felix Mendelssohn-Bartholdys Lobgesang op. 52 - Sinfonie-Kantate für Soli, Chor und Orchester zur Aufführung bringen. Musikalisch unterstützt werden sie dabei vom Weinviertler Kammerorchester. Solisten sind Ursula Langmayr, Johanna Krokovay und Michael Nowak.

Wie schafften die Grenzgänger den Qualitätssprung, um eine derartige Aufgabe zu stemmen? „Mit gezielter Weiterbildung der Stimmentwicklung aller Sänger durch individuelle Stimmbildung mit professionellen Stimmbildnern und durch sehr konzentrierte und konsequente Probenarbeit hinsichtlich Intonation, Ausdrucksformen, Stilrichtungen, Zusammenklang, Dynamik, Rhythmus und Interpretation im Rahmen von wöchentlichen Proben, diversen Probentagen und jährlichen Probenwochenenden“, weiß Chorleiterin Ulrike Ludwig.

Die besondere Herausforderung beim Lobgesang sind die vielen musikalischen Facetten des Werkes, seine Interpretation und die Dynamik. „Nachdem wir bereits Werke mit Orchester, Chor und Solisten von W.A. Mozart (Requiem), Franz Schubert (Messe in G-Dur) und A. Dvorak (Messe in D / Orgelfassung) erarbeitet haben, fiel dieses Jahr die Entscheidung auf Mendelssohns Sinfonie - Kantate Lobgesang“, sagt Ludwig. Der Kontakt zum Amstettner Chor entstand durch die jahrzehntelange musikalische Freundschaft zwischen Ludwig und Chorleiterin Ruth Bachmair. Beide Klangkörper sind schon mehrmals gemeinsam auf der Bühne gestanden. „Bei der Wahl des Orchesters war ausschlaggebend, dass wir zusammen mit professionellen Musikern aus der Umgebung musizieren wollten“, sagt Ulrike Ludwig. Daher habe man sich auch für das Weinviertler Kammerorchester entschieden.

Der Lobgesang wird in der Pfarrkirche Laa am 4. November, 19 Uhr gesungen. Karten gibt's unter 06645939 358 (Mo-Fr 17 bis 19 Uhr).

Infos: www.die-grenzgaenger.at