Der „Nah& Frisch“, welcher von Christa Weigl im Ort geführt wird, wird renoviert. Ein baufälliges Nachbarhaus wurde bereits abgerissen und neue Parkplätze sowie ein Spielplatz geschaffen.

„Die Kraft muss vom Ortskern ausgehen."Bürgermeister Harrach

„In den nächsten Wochen wird der Eingangsbereich erneuert werden“, kündigt Bürgermeister Herbert Harrach (ÖVP) an. Später sollen Fenster und Türen montiert werden, der Ausbau für die Inneneinrichtung wird folgen. Im Mai und Juni wird das Geschäft vorübergehend in den Kellerbereich des Kindergartens übersiedeln, um die Renovierung so schnell wie möglich zu gewährleisten.

„Ein großer Dank gilt der Straßenmeisterei für die gute Zusammenarbeit bezüglich Teil eins des Projektes: Des Parkplatzes und dessen Gestaltung“, so Harrach. Im Sommer soll die Eröffnung stattfinden.

Wohnungs-Planung als großes Projekt

Ein weiteres großes Projekt in Wildendürnbach ist die Planung von Wohnungen: Dafür wurde bereits das 19er-Haus, das „Ludwig-Haus“, welches direkt im Ortszentrum liegt, gekauft.

„Die Kraft muss vom Ortskern ausgehen. Wir wollen versuchen den Ortskern zu beleben. Wenn man in einen Ort fährt, kann er noch so eine schöne Kellergasse haben, aber das Zentrum sieht man sich dennoch an“, ist Bürgermeister Harrach überzeugt. Vor drei Jahren wurde deshalb das Wirtshaus gekauft, voriges Jahr der Nahversorger.

Das 19er-Haus soll demnach in Wohnungen umgewandelt werden, welche besonders für junge Leute gedacht sind, aber auch für betreutes Wohnen für die ältere Generation. „Das alte Haus ist noch gar nicht weggeräumt und dennoch haben wir bereits zwei Interessenten. Man merkt, dass Wohnungen sehr stark nachgefragt werden“, freut sich Harrach.

Am Samstag wurde ein Flohmarkt bezüglich des 19er-Hauses veranstaltet, Restposten sind noch vorhanden. Von Pflaster über Ziegel und Geschirr wird alles angeboten. Interessenten können sich beim Bürgermeister melden: 0650-4525397.