Mit der Wahl 2020 soll in der Gemeinde Wildendürnbach auch ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Herbert Harrach ist bereits seit Juli 2002 im Amt. Seit 1990 war er im Gemeinderat tätig und seit 2001 Vizebürgermeister.

„Mein erstes Projekt waren der Zu- und Umbau der Volksschule Wildendürnbach“, erinnert sich Harrach. „Das Erste von vielen. Derzeit wird gerade die Kläranlage im Ort umgebaut, sowie die Kanäle saniert. Das wird uns 2,2 Millionen Euro kosten. Weitere Projekte waren die Dorfzentren Pottenhofen und Neuruppersdorf, kürzlich der Zu- und Umbau des Kindergartens, sowie unser laufendes Unterfangen – die Sicherung eines Nahversorgers in Wildendürnbach“, schildert der Bürgermeister: Eines seiner schönsten Projekte sei die Wahl des Galgenbergs zur schönsten Kellergasse Niederösterreichs 2013 gewesen. Da habe ich selber auch sehr viel Zeit investiert“.

Einen Fixkandidaten für das nächste Bürgermeisteramt hat die ÖVP bereits jetzt: Manuela Leisser.

„Ich höre ja auch nicht auf, weil etwas nicht passt, sondern weil es Zeit ist, zu gehen.“Herbert Harrach (ÖVP), Bürgermeister

Seit acht Jahren ist sie im Gemeinderat tätig. 2013 sowie 2018 konnte sie auch als Kandidatin bei der Landtagswahl auf Bezirksebene mitwirken. Im November dieses Jahres wurde Leisser als Gemeindeparteiobfrau der ÖVP Wildendürnbach gewählt. Davor legte sie noch die Gemeindedienstprüfung ab.

„Ich dachte eigentlich, dass ich im Juni 2018 mit der Dienstprüfung in meinem beruflichen Werdegang angekommen bin. Aber jetzt geht es erst richtig los“, meint Leisser. „Über alle Maße dankbar bin ich meinem Chef und Lehrmeister. Es ist unmöglich, in so große Fußstapfen zu treten, ich kann nur mit kleinen Schritten eigene Wege gehen.“

Ob sie wirklich zur Bürgermeisterin gewählt wird, ist natürlich noch ungewiss, da zuerst die Gemeinderatswahl erfolgreich bestritten werden muss.

„Wenn Manuela Leisser Bürgermeisterin wird, bin ich mir sicher, dass alles passen wird“, ist Harrach überzeugt. „Nachdem ich das Bürgermeisteramt zurückgelegt habe, werde ich in den Unruhestand treten“, schmunzelt er. „Natürlich werde ich weiterhin in den verschiedenen Vereinen tätig sein, parteimäßig bleibe ich auch weiterhin dabei. Es ist auch sehr schön, sich beim Spazierengehen bewusst zu sein, wie viel man selbst im Ort mitgewirkt und verbessert hat. Ich höre ja auch nicht auf, weil etwas nicht passt, sondern weil es Zeit ist, zu gehen.“