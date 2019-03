„Das Problem ist, dass heute erst was gemacht wird, wenn die Leute zu uns kommen und sagen: Hey, die Ratten vom Nachbargründstück laufen in meinem Garten rum“, erzählt Bürgermeister Herbert Harrach.

Denn vor 15 Jahren wurde die verpflichtende Teilnahme am Rattenvergiftungsprogramm abgeschafft, jetzt passiert es nur noch anlassbezogen. „Jede Gemeinde hat jedes Jahr zwei, drei Mal Probleme mit Ratten“, sagt Stronsdorfs Bürgermeisterin und GAUL-Obfrau (Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Land um Laa) Karin Gepperth. Das habe nichts mit mangelnder Hygiene auf den Grundstücken zu tun: „Da reicht es schon, dass in unbewohnten Häusern, wo Tiere gehalten werden, Futtermittel rumstehen.“

Weil es immer wieder Probleme gibt, bietet der GAUL jetzt ein Rattenbekämpfungspaket mit einer Fachfirma an, das Gemeinden bei Bedarf buchen können. Wildendürnbach ist die erste Gemeinde, in der jetzt Wirkstoffköder gegen Ratten in den Kanälen ausgelegt werden.

Muss man Angst um seine Haustiere haben? „Nein“, sagt Schädlingsbekämpfer Siegfried Kabinger: Die Wirkstoffe sind in einer Box verschlossen, in die eine Ratte hineinkriechen kann, in die aber keine Tierpfote kommt. Außerdem liegen sie auch nicht irgendwo herum, sondern sind an unzugänglichen Plätzen.