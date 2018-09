Keimalarm in der Gemeinde: Bei einer Messung im Trinkwassernetz der Gemeinde wurden Enterokokken entdeckt. Die Wasserleitung wurde sofort für den Trinkwasserkonsum gesperrt, die Wildendürnbacher informiert, dass sie vor dem Genuss des Wassers dieses drei Minuten lang abkochen sollten.

Wobei die Mehrzahl Enterokokken übertrieben scheint: Denn in der bei der Entnahmestelle Gemeindeamt gezogenen Wasserprobe wurde genau ein Bakterium nachgewiesen. „Da ist das Gesetz aber beinhart. Wir haben sofort Maßnahmen ergriffen, nachdem uns die Gemeinde informiert hat“, sagt Stefan Zach, Sprecher von EVN Wasser, von der Wildendürnbach ihr Trinkwasser bezieht.

Noch bevor die EVN das Wasser chlorieren konnte, zog die AGES (Agentur für Ernährung und Gesundheitswesen) eine weitere Probe, hier wurde kein Keim festgestellt. Bis 25. September gab die EVN jetzt eine geringe Menge Chlor dem Wasser bei. Sollte bei der nächsten AGES-Probe wieder kein Keim gefunden werden, wird das Wasserleitungsnetz wieder komplett freigegeben.

Warnung bereits aufgehoben

Wobei: Die Warnung wurde in Wildendürnbach bereits wieder aufgehoben seit Chlor beigemischt wird, sagt Bürgermeister Herbert Harrach, dem es ein Rätsel ist, wo der Erreger herkommt. EVN Wasser betont, dass das Wasser bis zur Ortsgrenze und dem Leitungsnetz der Gemeinde keimfrei ist. „Und wir hatten in den letzten Wochen keinen Wasserrohrbruch, der Arbeiten am Netz erfordert hätte“, sagt Harrach. Üblicherweise werden Keime bei Arbeiten an Leitungen oder Schiebern eingeschleppt, bestätigen beide.

Dezidiert gewarnt wird jedenfalls von Gemeinde und EVN, dass Hausbrunnen-Wasserleitungen mit denen der Ortswasserleitung verbunden werden. Denn bei genügend Überdruck in der Brunnenleitung könnte kontaminiertes Wasser in das Ortsnetz gedrückt werden. In diesem Fall glaubt Zach allerdings nicht an diese Fehlerquelle: „Da hätten wir deutlich mehr Keime als nur einen.“