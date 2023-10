Ausstellung: Bleistiftzeichnungen mit Seele

Elke Wolfbeisser stellt ihre Bleistiftzeichnungen im Festsaal des Liechtensteinschlosses aus. Insbesondere Portraits haben es der Künstlerin angetan.

„Meine Liebe zum Detail ermöglicht es mir, die Realität auf beeindruckende Weise einzufangen und so ein Bild der porträtierten Persönlichkeit wiederzugeben, das irgendwie die Seele des Models miterfasst. Ich will nicht nur ein Bild zeichnen, sondern es soll auch ein Stück Persönlichkeit mit meinen Zeichnungen festgehalten werden und erkennbar sein,“ so Elke Wolfbeisser, die seit ihrer Kindheit zeichnet und so quasi Zeichenpapier und Bleistift verfallen ist. Es lohnt sich, die Zeichnungen anzusehen und der Betrachter wird erstaunt sein, mit wie viel Einfühlungsvermögen von der Künstlerin bekannte Persönlichkeiten dargestellt wurden.

Die Ausstellung, die bei freiem Eintritt täglich, außer Montag, von 10 bis 16 Uhr, bis 1. November geöffnet ist, wurde nach der Begrüßung von Horst Obermayer (Kulturobmann Liechtensteinschloss Wilfersdorf) von Landtagsabgeordneten Karl Wilfing eröffnet.