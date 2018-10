Durch den Neubau des Gemeindeamtes und der angeschlossenen Wohnhausanlage war es notwendig, das Gelände des ehemaligen Bauhofes für den Neubau abzutreten. So wurden für die Übergangszeit, bis ein neues Gelände für den Bauhof angekauft werden konnte, diverse Standorte für eine Zwischenlösung angemietet.

An drei Plätzen hat sich somit der Bauhof seit dem Jahr 2012 befunden. 2016 war es dann soweit und ein ehemaliges Betriebsgrundstück, im Herzen der Gemeinde situiert, konnte erworben werden.

Es ist genügend Platz am Gelände des neuen Bauhofes vorhanden, sodass dort die Verwaltungsarbeiten, die den Bauhof unmittelbar betreffen, vor Ort erledigt werden können.“ Josef Tatzber, Bürgermeister

Natürlich war dort noch einiges zu tun und zu adaptieren. Das Gelände samt den dort stehenden Hallen umfasst etwa 3.000 Quadratmeter an Grund. Insgesamt also ausreichend Platz für das notwendige Baumaterial, für die Maschinen und die Geräte, die die Gemeinde für die täglich anfallenden Aufgaben benötigt. Bürgermeister Josef Tatzber: „Es ist auch genügend Platz am Gelände des neuen Bauhofes vorhanden, sodass dort die notwendigen Verwaltungsarbeiten, die den Bauhof unmittelbar betreffen, in einem eigenen Büro vor Ort erledigt werden können.“

Ebenso werde der Platz zur Lagerung, etwa auch von Unfallfahrzeugen verwendet, um sie dort zwischenzulagern. Im neuen Bauhof erhalten die fünf Gemeindeangestellten, die dem Bauhof zuzuzählen sind, außerdem eigene Aufenthalts-, Garderobe und Sanitärräumlichkeiten. Die Installations- und Maurerarbeiten dafür sind bereits abgeschlossen.

„Es wurden schon neue Fenster eingebaut und – mal sehen – bis Weihnachten könnte dort schon das Christkind empfangen werden“, so ein Mitarbeiter des Bauhofteams, erfreut über den zu erwartenden Komfort.