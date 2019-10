„Was wir in Zukunft machen müssen, ist richtige Öffentlichkeitsarbeit machen“, findet Gottfried Klinghofer, mittlerweile Alt-Bezirksjägermeister: „Nicht als Gesellschaft, die sich selbst beweihräuchert, sondern mit den Aufgaben, die die Jägerschaft in der Natur hat.“

Klinghofer war 18 Jahre - insgesamt drei Perioden lang - oberster Jäger im Bezirk Mistelbach: „Ich bin jetzt 62 Jahre und es gibt Leute, die meine Funktion machen wollen. Warum soll ich ihnen den Weg versperren?“

Neuer Bezirksjägermeister ist der Laaer Biobauer und Agraringenieur Christian Oberenzer, bisher Klinghofers Stellvertreter, der zwei Ziele verfolgen will: Über das Image der Jäger das Ansehen der Jagd verbessern und bei der jagdlichen Arbeit die Anstrengungen rund um Wild und vor allem Niederwild fortsetzen. Er selbst ist im Jahr rund 1.200 Stunden ehrenamtlich für das Wild unterwegs.

„Die Aufgaben der Jäger haben sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert“, sagt Klinghofer: Denn durch den Wandel in der Landwirtschaft, wo immer größere Felder in einem kurzen Zeitraum geerntet werden und das Niederwild damit Futterquelle und Deckung verliert, müssen Jäger hier für Ausgleich sorgen. Nicht nur mit Futterstellen, sondern auch indem sie bei Landwirten für Brache- und Biodiversitätsstreifen werben. „Ich habe in einem meiner großen Äcker Brachestreifen eingearbeitet“, sagt der Biobauer Oberenzer, der hier ein positives Vorbild geben will. Angesichts der Trockenheit ist die Versorgung des Wildes mit Wasser wichtig.

Ein besonders Anliegen sind sowohl dem alten, als auch dem neuen Bezirksjägermeister die Brachestreifen: Jäger müssen beginnen über den Tellerrand der reinen Jagd hinauszuschauen: „Von einem Brachestreifen mit all seinen Insekten profitiert das gesamte Wild“, sagen beide: Der ökologische Kreislauf müsse erhalten werden. „Jagd ist kein Schickimicki, das ist harte Arbeit“, sagt Klinghofer.

Neuer Bezirksjägermeister-Stellvertreter wurde der Eibesthaler Andreas Berger, Jagdleiter in Altruppersdorf und Forstmeister beim Bundesheer.