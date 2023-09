Dachgleiche für 29 neue Wohnungen

Am Montag war es so weit: die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Kamptal konnte bei ihren zweiten Projekt in Wilfersdorf die Dachgleiche feiern. Neben einer Wohnhausanlage, wo neben dem Gemeindeamt und Sitzungssaal auch zahlreiche geförderte Wohnungen von Kamptal bereits gebaut wurden, ist die neue Wohnhausanlage an der Brünner-Straße/Anton Döltl-Gasse das zweite Großprojekt, das nun Dachgleiche feiern konnte.

Nicht nur die prominente und verkehrsgünstige Lage gegenüber der Hof-Kellerei des Fürsten von Liechtenstein wird die neuen Mieter begeistern, sondern bestimmt auch die Ausführung der Anlage.

Richtfestbaum am Dach Foto: Gerhard Brey

Das Projekt:

Zwei Stiegen, insgesamt 29 Wohneinheiten, Miete mit Kaufoption, Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen (39 bis 88 Quadratmeter), Erdgeschoß Wohnungen mit Terrasse und Eigengarten, Obergeschoss Wohnungen mit Balkon, zugeteilte Pkw-Stellplätze in Tiefgarage, Leerverrohrung für E-Fahrzeuge, zusätzliche Stellplätze im Freibereich, Gemeinschaftsraum, Nebenraum für Fahrräder und Kinderwägen, Müllraum, Einlagerungsräume, Hauskeller, Technikraum, Aufzug, Pellets-Heizanlage, PV-Anlage.

Ausstattung der Wohnungen: Wohnraumlüftung, Rollläden bei allen Fenstern, Balkon-/Terrassentüren, Wohn- und Schlafzimmer: Parkettboden, Vorraum, Abstellraum, WC, Bad, Küche: Fliesenboden.